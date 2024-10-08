Дружина 22-річного Романа Сасанчина пожалілася на серйозні проблеми в їхніх стосунках

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина пожалілася на серйозні проблеми в їхньому шлюбі.

Особистим Іванна поділилася в Instagram після того, як прихильники забили на сполох. Річ у тім, що обраниця музиканта припинила ділитися їхніми спільними фото та відео і взагалі нічого не розповідає про стосунки. Тож, користувачі поцікавилися в Іванни, чи все в них добре.

Дружина 22-річного артиста не стала приховувати, а відверто зізналась, що в стосунках серйозні негаразди, натякнувши на кризу. Утім, у подробиці Іванна вдаватися не стала і не розповіла, що ж саме сталося та чому виникли проблеми.

Роман Сасанчин з дружиною / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"У нас все не ок, це дуже м'яко сказано. Більше стосовно наших стосунків говорити не буду", - відрізала кохана співака.

Зазначимо, Роман Сасанчин одружився у грудні 2021 року у віці 19 років. Вже наприкінці грудня того ж року на світ з'явився первісток подружжя – донька Елізабет. Утім, у стосунках пари не все гаразд. Час від часу в них виникають проблеми, ба більше, Іванна навіть 2022 року думала про розлучення, але шлюб вдалося врятувати. Знову про серйозні негаразди обраниця музиканта заговорила навесні цього року. Тоді Іванна ділилася, що втомилася від знецінення її праці і хоче почуватися за чоловіком, як за кам'яною горою.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач зізнався, що пережив серйозну кризу в стосунках із дружиною. Також артист заговорив про майбутнє вінчання.

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