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Дружина Адама Левіна приголомшила зовнішнім виглядом за місяць після третіх пологів

Дружина Адама Левіна приголомшила зовнішнім виглядом за місяць після третіх пологів

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1063
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Дружина Адама Левіна приголомшила зовнішнім виглядом за місяць після третіх пологів

Адам Левін з дружиною / Фото: Associated Press

Модель встигла повернутися до звичної форми.

Соліст гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, модель Victoria's Secret Бегаті Прінслу, у січні 2023 втретє стали батьками.

Однак вже за декілька тижнів після пологів Бегаті разом з чоловіком вийшла в світ. Разом зіркове подружжя відвідало вечірку друзів. Світлинами з вечора модель поділилася в Instagram.

© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Для першого виходу після третіх пологів Бегаті обрала зухвалий образ total black. Модель була одягнута напівпрозорий топ, брюки та шкіряну куртку, а також масивні черевики.

© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Шанувальників Бегаті приголомшив вигляд моделі, адже менш ніж за місяць після пологів зірка продемонструвала підтягнутий живіт та струнку фігуру.

  • Вау! Невже так можна виглядати після пологів?
  • Ви маєте просто чудовий вигляд!
  • Зачекайте... у вас щойно народилася дитина?
  • Я не вірю, що вона нещодавно народила третю дитину!
© instagram.com/behatiprinsloo
Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Зазначимо, що Адам Левін та Бегаті Прінслу поки що приховують стать та ім'я новоронародженої дитини. Також зірки виховують двох старших донечок, Джіо Грейс та Дасті Роуз. 

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Дата публікації
Перегляди
1063
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