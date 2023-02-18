Дружина Адама Левіна приголомшила зовнішнім виглядом за місяць після третіх пологів

Соліст гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, модель Victoria's Secret Бегаті Прінслу, у січні 2023 втретє стали батьками.

Однак вже за декілька тижнів після пологів Бегаті разом з чоловіком вийшла в світ. Разом зіркове подружжя відвідало вечірку друзів. Світлинами з вечора модель поділилася в Instagram.

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Для першого виходу після третіх пологів Бегаті обрала зухвалий образ total black. Модель була одягнута напівпрозорий топ, брюки та шкіряну куртку, а також масивні черевики.

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Шанувальників Бегаті приголомшив вигляд моделі, адже менш ніж за місяць після пологів зірка продемонструвала підтягнутий живіт та струнку фігуру.

Вау! Невже так можна виглядати після пологів?

Ви маєте просто чудовий вигляд!

Зачекайте... у вас щойно народилася дитина?

Я не вірю, що вона нещодавно народила третю дитину!

Фото: instagram.com/behatiprinsloo

Зазначимо, що Адам Левін та Бегаті Прінслу поки що приховують стать та ім'я новоронародженої дитини. Також зірки виховують двох старших донечок, Джіо Грейс та Дасті Роуз.

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