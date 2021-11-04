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Дружина актора Томусяка прокоментувала помилкове внесення його до "чорного списку"

Дружина актора Томусяка прокоментувала помилкове внесення його до "чорного списку"

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / instagram.com/mrsketrin

Жінка вже зв'язалася з СБУ та Мінкультом, аби вони розібралися у цій ситуації.

Дружина українського актора Валентина Томусяка Катерина Тишкевич прокоментувала внесення її чоловіка до "чорного списку" Мінкульту.

Жінка впевнена, що її чоловік опинився у цьому списку випадково. Катерина наголосила, що до російської картини "Солнцепек" Томусяк жодним чином не причетний. Як відомо, у цій картині йдеться про війну на Донбасі. Катерина розповіла, що раніше хтось на одному з російських сайтів вніс її чоловіка у список акторів, які знялися у цій стрічці. Ще місяць тому обраниця артиста написала цьому сайту і Томусяка прибрали зі списку, пишуть "Vesti".

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/mrsketrin
Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / instagram.com/mrsketrin

А от чому Томусяк опинився у "чорному списку" Мінкульту, жінка гадки не має. Катерина виключає, що в Росії є актор - повна тезка її чоловіка.

"Мене обурює те, що люди перед тим як внести чоловіка до "чорного списку" не подивилися картину і не перевіряли ще раз інформацію. Таке враження, що вони просто скопіювали з якогось сайту список акторів та внесли їх усіх до "чорного списку", - вважає Катерина.

Вона вже зв'язалася з СБУ та Мінкультом, аби вони звернули увагу на цю ситуацію і розібралися у ній. Зазначимо, що Томусяк знявся в новому сезоні українського серіалу "Кріпосна", який от-от вийде на ТБ. Якщо Мінкульт не прибере актора з "чорного списку", це означатиме, що усі стрічки з його участю заборонять в Україні.

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