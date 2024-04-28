Дружина актора-військового Дмитра Сови зізналась, де служить чоловік та як часто вони бачаться

Дружина українського актора Дмитра Сови – акторка Даша Легейда – висловилася про службу її чоловіка.

Артист ще минулого року вступив до лав ЗСУ, але не розкриває подробиць про службу на фронті. Більш детально про це розповіла Даша Легейда. Акторка зізналась, що її чоловік перебуває на службі у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Там служить і батько артистки. Щоправда, Дмитро з тестем мають різні посади.

Також Легейда поділилася, що від початку служби в ЗСУ її чоловік жодного разу не був у відпустці. Тож, нині вони очікують, коли їм нарешті вдасться побачитися.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

"Мій чоловік і тато служать у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Звісно, що на різних посадах. Бачитись нам вдається надзвичайно рідко. Дмитро ще не був у відпустці, відколи пішов до ЗСУ. Ми дуже на неї чекаємо, щоб нарешті провести час разом", - розповіла артистка в інтерв'ю "24 Каналу".

Також Даша Легейда висловилася про новий закон про мобілізацію. За словами акторки, потрібно продумати механізм про демобілізацію військових, які вже й не один рік воюють на фронті. Артистка говорить, що все має бути справедливим.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

"Не знаю, що говорити на цю тему. У мене немає слів. Як можна приймати законопроєкти, які не передбачають демобілізації, відпочинку для тих хлопців і дівчат, які воюють вже два роки, а хтось цілих дев'ять? Не розумію, як нам досягти тої справедливості, щоб не було такого, що хтось відпочиває за кордоном, а хтось воює", - висловилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч розповіла про службу свого батька-пенсіонера на фронті. Рідна людина артистки лікує поранених захисників.

Читайте також: