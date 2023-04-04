Дружина Алека Болдвіна ніжно привітала чоловіка з днем народження та показала кадри з сімома дітьми

Голлівудський актор Алек Болдвін відсвяткував свій день народження.

Дружина зірки Гіларія вирішила публічно привітати свого коханого у Instagram. Вона поділилася милою сімейною світлиною, на якій подружжя позувало разом зі своїми сімома дітьми. У кадрі панував повний хаос, адже дітям важко всидіти на одному місці і в кожного з них була своя важливіша справа.

"Фото нашої дикості, такої, якою ми є. Нехай цей рік принесе тобі мир, здоров'я та щастя. Нам пощастило бути поруч з тобою... через усе це. З днем народження, Алеку - ми любимо тебе", - підписала світлину Гіларія.

Алек Болдвін з родиною / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Своїм привітанням дружина актора також хотіла підтримати його на тлі судових розглядів справи про вбивство операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму "Іржа". У лютому ще троє учасників знімальної команди подали позов проти Болдвіна та вимагають компенсацію через пережите психологічне потрясіння.

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