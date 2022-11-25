Дружина Алека Болдвіна поділилася "невдалим" сімейним фото з сімома дітьми і чоловіком

Родина відсвяткувала День подяки.
Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, Гіларія, поділилася кумедною світлиною, яку родині вдалося зробити за святковою вечерею.
На своїй сторінці в Instagram кохана актора опублікувала хаотичне фото, на якому кожен із членів родини робить усе, що завгодно, але не дивиться у камеру - дехто із дітей плакав, хтось сміявся, а батьки намагалися слідкувати за кожним з них.
"Щасливого Дня подяки від нашого епічного невдалого фото до, можливо, вашого. Наша любов та подяка усім вам за те, що ви є чарівними силами світла у нашому житті", - написала дружина Болдвіна.
Нещодавно дружина зірки налякала шанувальників світлиною із однорічною донькою, під оком у якої виднівся величезний сінець.
Нагадаємо, що не так давно голлівудський актор увосьме став батьком. Разом із Гіларією актор виховує сімох спільних дітей: 9-річну Кармен, 7-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, дворічного Едуардо, 1-річну Люсію та новонароджену Іларію. До того ж, у зірки є 26-річна донька Айрленд від Кім Бесінгер.
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