Дружина Алека Болдвіна показала, який має вигляд після народження сьомої дитини

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, інструкторка з йоги Гіларія Болдвін, показала, який вигляд має після пологів.

У сторіз в Instagram Гіларія оприлюднила світлину у довгій вечірній сукні та продемонструвала свій животик, який залишився після народження сьомої дитини.

"Мій 6-тиждневий післяпологовий живіт", - написала дружина Болдвіна.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

У соцмережах Гіларія також розповіла, що майже одразу після пологів почала повертати свою фізичну форму та займатися спортом. На одному із відео дружина відомого актора продемонструвала вправи, які допомагають їй вдосконалювати тіло.

"Віджимання лякають. Але я працюю над тим, щоб стати сильнішою після пологів... Мені подобається поєднувати повні віджимання з модифікованими віджиманнями", - розповіла Гіларія.

Нагадаємо, що Алек Болдвін та Гіларія виховують сімох спільних дітей: 9-річну Кармен, 7-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, дворічного Едуардо, 1-річну Люсію та новонароджену Іларію. Також в актора є 26-річна донька-модель Айрленд від Кім Бесінгер.

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