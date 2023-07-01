Дружина Алека Болдвіна привітала його з річницею шлюбу пікантним фото

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна - Гіларія - в оригінальний спосіб привітала чоловіка з річницею шлюбу.

На своїй сторінці в Instagram кохана зірки поділилася досить несподіваним кадром разом з ним. У архівній світлині Гіларія позувала разом з чоловіком, в той час як він стояв поруч у сорочці і без штанів. Фото було зроблено під час знімань серіалу "Студія 30", в якому Болдвін зіграв Джека Донагі.

Алек Болдвін з дружиною / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

У підписі до пікантної світлини Гіларія привітала Алека зі святом та пожартувала про їхню багатодітну родину.

"З 11-ю річницею, Джек....До того, як у нас з'явилися діти, я приходила до тебе на "Студію 30" і жартувала над тобою з тією схованою шафою позаду. У тебе не було штанів... тоді у нас було семеро дітей... Що ж, за ще 11... років... можливо, дітей... точно котів", - написала дружина Болдвіна.

Нагадаємо, що у шлюбі з Гіларією актор виховує семеро дітей, наймолодшій доньці пари у вересні має виповнитися рік. Також Болдвін має 28-річну доньку Айрленд від першого шлюбу, яка нещодавно зробила його дідусем.

Читайте також: