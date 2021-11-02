Дружина Алека Болдвіна про ментальне здоров’я актора: "Його переслідує смерть"

Дружина Алека Болдвіна про ментальне здоров’я актора: "Його переслідує смерть"

Жінка переймається за чоловіка.

Дружина актора Алека Болдвіна Гіларія повідомила, що дуже хвилюється за ментальне здоров’я чоловіка.

Так, жінка говорить, що актор після того, як сталась трагедія на знімальному майданчику, практично не спить. За її словами, "його переслідує смерть Галини Гатчінс", пише видання People.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

"Гіларія дуже переймається за нього. Насправді він не спить, його просто переслідує смерть Галини. Сталася жахливо трагедія, Алек жахливо почувається", - розповіло джерело з оточення сім’ї актора.

Втім, актор не хоче, аби йому співчували. Він розуміє, що родині загиблої Галини наразі багато складніше.

Зазначимо, під час знімань фільму "Іржа" стався нещасний випадок. Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. Актору дали зброю та запевнили, що набої бутафорські. Втім, вони виявились бойовими.

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