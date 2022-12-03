Дружина Алека Болдвіна у сукні з відвертими вирізами показала, як годує грудьми доньку

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна Гіларія Болдвін днями разом з коханим відвідала світський захід.

Знамените подружжя стали гостями вечора, який організував Американський музей природознавства у Нью-Йорку. Гіларія, яка два місяцітому народила чоловіку шосту дитину, не втратила нагоди відволіктися від побутових справ та розвіятися з чоловіком.

Так, на сторінці в Instagram пані Болдвін показала, як готувалася до події. Для вечора молода мама обрала сміливу сукню чорного кольору з пікантними вирізами в області талії. Вбрання Гіларії добре підкреслило її фігуру, яка має чудовий вигляд.

Гіларія Болдвін / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Гіларія Болдвін / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Гіларія Болдвін / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Гіларія та Алек Болдвін / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Показала дружина Болдвіна й те, як під час годування двомісячної доньки їй робили зачіску.

Гіларія Болдвін / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Підписники сторінки Гіларії висловили своє захоплення зовнішнім виглядом мами шістьох дітей: "у мене нема слів", "яка ви неймовірна", "яка розкішна фігура, і це мати шістьох дітей", "вам дуже личить ця сукня, я в захваті".

Алек та Гіларія Болдвін / Фото: Associated Press

Як відомо, у Гіларії та Алека Болдвіна шість спільних дітей: 9-річна Кармен, 7-річний Рафаель, 6-річний Леонардо, 4-річний Ромео, дворічний Едуардо, 1-річна Люсія та донька Іларія, яка з'явилася на світ два місяці тому. Окрім того, Болдвін має доньку від акторки Кім Бесінгер, 26-річну Айрленд.

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