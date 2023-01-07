Дружина Алека Болдвіна відсвяткувала 39-річчя та поділилася зворушливим відео з сімома дітьми

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна відсвяткувала свій 39-й день народження у теплому сімейному колі.

На своїй сторінці в Instagram Гіларія Болдвін поділилася відео, на якому показала миле привітання від чоловіка та сімох дітей. Гіларія, тримаючи на руках молодшу донечку, задула свічки одразу на чотирьох тортах, а потім влаштувала танцювальну вечірку з дітьми.

А ось вже ввечері Болдвін запросив дружину на романтичне побачення. На нього Гіларія одягнула мінімалістичну сукню бежевого кольору, яка вдало підкреслила її фігуру.

"Люблю вас усіх за побажання до дня народження та допомогу у святкуванні 39.... Тут багато торта, дикі танцювальні вечірки Болдвініто, та гарне вбрання, щоб піти на побачення з моїм чоловіком", - написала в Мережі Гіларія.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що у родині Алека Болдвіна очкується поповнення - його старша донька Айрленд вперше стане мамою. Актор вже встиг привітати доньку з такою визначною подією.

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