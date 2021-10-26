Дружина Алека Болдвіна вперше прокоментувала вбивство українки її чоловіком

Гіларія висловила співчуття родині померлої Галини Гатчінс.

Дружина актора Алека Болдвіна висловилася щодо трагедії, яка сталась на знімальному майданчику за участі її чоловіка. Тоді була смертельно поранена операторка, українка Галина Гатчінс.

У своєму Instagram Гіларія розмістила зворушливий допис.

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І з моїм Алеком". Вона продовжила: "Немає слів, тому що неможливо висловити шок і душевний біль щодо такої трагічної події. Розбиті серця. Втрата. Підтримка".

instagram.com/hilariabaldwin

Нагадаємо, під час знімань фільму "Іржа" минулого четверга операторка Галина Гатчінс отримала смертельний постріл у груди. Одночасно з'явилися нові деталі смертельного інциденту.

За словами пораненого в плече режисера стрічки Джоела Соуза, рушниця вистрілила, коли Болдвін тренувався, як буде витягувати її для кіносцени. Актору вручили зброю і сказали, що вона незаряджена.

А за останньою інформацією, асистент режисера фільму Дейв Голз був раніше звільнений після схожого інциденту на знімальному майданчику. 2019-го на зніманнях фільму від випадкового використання бойової зброї травму отримав звукотехнік.

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