Дружина Алека Болдвіна замилувала Мережу світлиною із сімома дітьми

Дружина актора Алека Болдвіна, Гіларія, показала зворушливу світлину зі своїми дітьми у соціальних мережах.

У Instagram 38-річна кохана актора замилувала шанувальників фото, на якому семеро її дітей від Болдвіна позували усі разом. на світлині навіть з'явилася маленька Іларія, яка з'явилася на світ у вересні цього року.

Для сімейної фотосесії матуся обрала дітям майже однаковий одяг у білих та пастельних відтінках. Милий кадр зіркова мама залишила без підпису, додавши у описі лише маленьке сердечко.

Діти Алека Болдвіна / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Нагадаємо, що подружжя виховують сімох спільних дітей: 9-річну Кармен, 7-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, дворічного Едуардо, 1-річну Люсію та новонароджену Іларію. Також у актора є 26-річна донька Айрленд від Кім Бесінгер.

Раніше Гіларія поділилася ще одним кадром із цієї фотосесії. На ньому родина позувала у повному складі, а Болдвін тримав на руках новонароджену доньку.

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