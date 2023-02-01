Дружина Алека Болдвіна запостила фото з їхніми сімома дітьми на підтримку чоловіка

Дружина голлівдуського актора Алека Болдвіна Гіларія Болдвін підтримала його після того, як артисту висунули офіційне звинувачення у вбивстві операторки Галини Гатчінс.

На сторінці в Instagram Гіларія розмістила їхнє сімейне фото, на якому вона зображена з чоловіком та їхніми сімома дітьми. Жінка подякувала шанувальникам за підтримку її чоловіка і звернулася до коханого зі словами, що родина любить його і завжди поруч з ним.

"Сподіваюся, ви розумієте, наскільки велика ваша підтримка та доброта для Алека та наших дітей. Дякуємо, що ви – наша спільнота і наше селище. Ви допомагаєте нам бути сильнішими батьками та партнерами в цей неймовірний час, який виник через таку жахливу трагедію. Будь ласка, знайте, що я чую всі ваші відверті слова, і кожен із вас щодня нагадує мені, що у світі є доброта, і ми не самотні. Алеку, ми любимо тебе і ми завжди поруч з тобою", - написала Гіларія у фотоблогу.

Як відомо, 31 січня Алеку Болдвіну висунули офіційне звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс. Тоді актор на знімальному майданчику вистрілив зі зброї, яка виявилася зарядженою і попав в операторку. Від отриманих травм Гатчінс померла.

Якщо прокурори переконають присяжних у тому, що Болдвін діяв з навмисною зневагою до безпеки інших, не пройшов достатню підготовку щодо володіння вогнепальною зброєю, та не перевірив у зброяра, чи був заряджений револьвер, йому загрожує покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

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