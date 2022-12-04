Дружина Алека Болдвіна розповіла, чи планують вони з чоловіком восьму дитину

Дружина голлівудського актор Алека Болдвіна, 38-річна Гіларія, сподівається, що вони із чоловіком більше не будуть планувати дітей.

Лише два місяці тому в зіркового подружжя народилося сьома дитина - донечка Іларія. Батьки дуже чекали на появу малечі, однак, за словами Гіларії, вона більше не планує дітей.

Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Дружина актора зізналася, що дуже сподівається на те, що вони із чоловіком зможуть зупинитися, пише Daily Mail.

"Я би сказала, що ми закінчили. Але я так вже казала після шести (дітей - ред.). Але так, я сподіваюсь, що ми закінчили", - сказала Гіларія.

Втім, 38-річна обраниця актора не впевнена, чи здійсняться її плани, адже Болдвін не робив вазектомію (один зі способів стерилізації у чоловіків).

"Алек також має піти та посприяти. Якщо він не зробить цього, щось може і статися", - сказала дружина Болдвіна.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Нагадаємо, днями Гіларія показала, як годує дитину у вечірній сукні.

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