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Дружина Алека Болдвіна розповіла, чи планують вони з чоловіком восьму дитину

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Алека Болдвіна розповіла, чи планують вони з чоловіком восьму дитину

Алек Болдвін з дружиною / Фото: Associated Press

Багатодітна мама вже хоче зупинитися.

Дружина голлівудського актор Алека Болдвіна, 38-річна Гіларія, сподівається, що вони із чоловіком більше не будуть планувати дітей.

Лише два місяці тому в зіркового подружжя народилося сьома дитина - донечка Іларія. Батьки дуже чекали на появу малечі, однак, за словами Гіларії, вона більше не планує дітей. 

Алек Болдвін з дружиною та дітьми / © instagram.com/hilariabaldwin
Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Дружина актора зізналася, що дуже сподівається на те, що вони із чоловіком зможуть зупинитися, пише Daily Mail.

"Я би сказала, що ми закінчили. Але я так вже казала після шести (дітей - ред.). Але так, я сподіваюсь, що ми закінчили", - сказала Гіларія. 

Втім, 38-річна обраниця актора не впевнена, чи здійсняться її плани, адже Болдвін не робив вазектомію (один зі способів стерилізації у чоловіків). 

"Алек також має піти та посприяти. Якщо він не зробить цього, щось може і статися", - сказала дружина Болдвіна.

© instagram.com/hilariabaldwin
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Нагадаємо, днями Гіларія показала, як годує дитину у вечірній сукні.

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Дата публікації
Перегляди
333
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