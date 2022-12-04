Дружина Алека Болдвіна розповіла, чи планують вони з чоловіком восьму дитину

Багатодітна мама вже хоче зупинитися.
Дружина голлівудського актор Алека Болдвіна, 38-річна Гіларія, сподівається, що вони із чоловіком більше не будуть планувати дітей.
Лише два місяці тому в зіркового подружжя народилося сьома дитина - донечка Іларія. Батьки дуже чекали на появу малечі, однак, за словами Гіларії, вона більше не планує дітей.
Дружина актора зізналася, що дуже сподівається на те, що вони із чоловіком зможуть зупинитися, пише Daily Mail.
"Я би сказала, що ми закінчили. Але я так вже казала після шести (дітей - ред.). Але так, я сподіваюсь, що ми закінчили", - сказала Гіларія.
Втім, 38-річна обраниця актора не впевнена, чи здійсняться її плани, адже Болдвін не робив вазектомію (один зі способів стерилізації у чоловіків).
"Алек також має піти та посприяти. Якщо він не зробить цього, щось може і статися", - сказала дружина Болдвіна.
Нагадаємо, днями Гіларія показала, як годує дитину у вечірній сукні.
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