Алек Болдвін з дружиною та дітьми / Associated Press

Дружина Алека Болдвіна зворушила відео з коханим та їхніми шістьма дітьми

Дружина Алека Болдвіна зворушила відео з коханим та їхніми шістьма дітьми

Гіларія подякувала чоловіку.

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, який нещодавно випадково вистрелив в операторку на знімальному майданчику, намагається всіляко підтримувати коханого у тяжкий період.

Так, вони багато часу проводять разом із шістьма дітьми. Пара виховує 8-річну Кармен, 6-річного Рафаеля, 5-річного Леонардо, 3-річного Ромео, 13-місячного Едуардо та 8-місячну Марію.

У фотоблогу Гіларія розмістила зворушливе відео, де зібрала знімки з родинного архіву. На світлинах велика сім’я розважається вдома та гуляє на природі. Ймовірно, обраниця актора вирішила показати це на тлі масових гнівних повідомлень на адресу Алека.

"Записуйте! Проводьте багато часу разом. Вдячна за цих дітей. Вдячна за тебе", – написала дружина зірки.

У коментарях фани залишили низку приємних повідомлень.

Так багато любові у ваших серцях. Посилаю тобі всю свою любов

Обіймаю вас

Це так красиво

Ви неймовірні! Будьте сильними

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