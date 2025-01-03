Дружина Анатолія Анатоліча приголомшила, як їхній 3-річний син вперше став на лижі: "Пишаюся"

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою та дітьми відпочив у Буковелі.

Після повернення додому обраниця ведучого поділилася новими звершеннями їхнього найменшого сина Ніла. Як виявилося, під час зимової відпустки хлопчик у свої 3 роки вперше став на лижі. Юла зізнається, що це було здивуванням, адже Ніл поки що не розмовляє, але вже проявляє свою майстерність катання.

"Нілу і його лижам присвячую окремий допис. Взагалі ми не планували його ставити на лижі. Але коли взулись всі і він захотів. І у нього вийшло! Прикол в тому, що він ще не розмовляє достатньо, але команди всі старанно виконував і поїхав з першого разу. Пишаюсь", - замилувала Юла.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ба більше, дружина шоумена розповіла, що вся велика родина спробувала себе у цьому спорті й показала чудові результати. Зокрема, вона покаталася вперше за 17 років, а ось для двох доньок такий досвід був уперше.

"За два дні всі стали на лижі. Цікавий досвід. Нам сподобалось! Я каталась останній раз 2007 року. Все згадала. Мої – вперше. У всіх вийшло! Приїдемо ще", - додала дружина Анатоліча.

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік також показував свій відпочинок у Буковелі. Артист з дружиною також похизувалися, як їхній 3-річний син Михасик уперше опановував лижі.

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