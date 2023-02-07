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Дружина Анатоліча різко відповіла Доротюк, яка розкритикувала шоумена за пародію на інтерв'ю Дудя

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Дружина Анатоліча різко відповіла Доротюк, яка розкритикувала шоумена за пародію на інтерв'ю Дудя

Непорозуміння між зірками виникло після пародії шоумена на інтерв'ю російського журналіста.

Справжній скандал розгорівся між дружиною Анатолія Анатоліча, PR-менеджером Юлою, та журналісткою Аліною Доротюк

Днями інтерв'юерка записала відео зі співачкою Світланою Тарабаровою, у якому розкритикувала шоумена за його пародію на інтерв'ю росіянина Юрія Дудя з актором Оскаром Кучерою.

"Анатоліч назвав Дудя геніальнішим журналістом. Я запрошувала Анатоліча на інтерв'ю, він спочатку погодився. Він знає мою позицію, я побачила його. Мені це не сподобалося. Тому я сказала: "Давай подискутуємо". Потім він написав, що він не готовий, після хейту та бурі, яка на нього вилилася. Мені здається, поки ми будемо заглядати, що там краще, і Інстасамка буде у нас в топах", - сказала на відео Доротюк.

На такі заяви журналістки відреагувала у своєму Facebook Юла та звинуватила Доротюк у тому, що та розпалює ворожнечу між українцями під час війни.

"Аліна Доротюк, ти, як журналіст, зважаючи на свою високу та вкрай зараз важливу професію "журналіст", формуєш думку громадськості, беручи на себе найважливішу місію - управління головами людей та формуючи думку твоєї аудиторії. Я, як піарник, і просто як людина, яка уважно дивилась пародію (це головне слово) на кучеру, і як людина, яка бачить як мінімум те, що робить Анатоліч публічно і збирає мільйони переглядів на YouTube на свої відео, де розкриває злочини справжніх злочинців, дуже здивована тим, чим ти займалася в інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою, говорячи про Анатоліча", - обурилася Юла. 

Дружина шоумена пояснила, що його відео про Дудя несло в собі розважальний характер та мало показати аудиторії, наскільки нерозвиненими є "патріоти" у Росії накшалт Кучери.

"Він не захоплюється дудем! Відповідай за свої слова! Де він називає Дудя "геніальнішим"? Сама придумала- сама сказала? Анатоліч пише (у скріні який ти виставила) що дудь професійно веде діалог, де виразом обличчя сам висміює кучеру. Все. Інше - твої фантазії. Хіба це не робота журналіста спочатку розібратись? Це срач, який ти як журналіст, не розібравшись у ситуації, розводиш у колі своїх. Непрофесійно та вкрай неприємно. Наразі від кожного такого журналіста залежить спокій всередині країни. А срачі розводять ті, хто не товаришує з головою, стикуючи таким чином лобами своїх в такий важкий час", - звернулася до інтерв'юерки Юла. 

У свою чергу, Доротюк теж мовчати не стала та відповіла на закиди на свою адресу у коментарях. У відповідь Аліна вкотре наголосила на тому, що виступає проти будь-якої підтримки російського контенту. Доротюк ще раз запросила Анатоліча на інтерв'ю, щоб він поділився своєю думкою віч на віч.

"Я не підтримую захвату від продукту, який робить сусідня держава. І коментарі під дописом твого чоловіка про інтерв‘ю Дудя з Кучерою свідчать, що я не одна така!  Я реально щиро не розумію, навіщо популяризувати російський контент навіть у спосіб "висміювання" одного персонажа і возвеличування іншого. Це моя думка і вона має право на існування. Як і думка твого чоловіка. Я запрошувала і запрошую Анатоліча подискутувати на цю тему. Якщо він готовий - залюбки вислухаю його точку зору", - написала Доротюк. 

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Сам же Анатолій Анатоліч також вступив у публічну дискусію та заявив, що спочатку не хотів нічого коментувати з поваги до Світлани Тарабарової, але вирішив все ж висловитися. У своєму коментарі шоумен назвав дії Доротюк маніпуляцією.

"За цю 1 хвилину відео Аліна бреше і маніпулює мінімум тричі. По-перше, я не називав Дудя геніальним. Це брехня. По-друге, я не сказав Аліні що не готовий дискутувати на цю тему. Я не казав такого. Це брехня. По-третє, прив'язувати до розмови про мене ім'я Інстасамки - це дешева маніпуляція в стилі скабєєвої, або собчак. Бо я пояснював, чому контент з кучерою дає відповіді на питання "як це більшість росіян підтримують війну, що в них в голові" . Пригадувати Інстасамку - це просто кинути гівна не вентилятор, в стилі сама знає кого", - відповів колезі Анатоліч. 

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Зазначимо, що пародію на інтерв'ю Дудя та Кучери Анатолій Анатоліч запостив у своїх соцмережах ще у січні. Та показав на відео усю "змістовність" розмови з горе-патріотом.

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Дата публікації
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