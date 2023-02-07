Дружина Анатоліча різко відповіла Доротюк, яка розкритикувала шоумена за пародію на інтерв'ю Дудя

Справжній скандал розгорівся між дружиною Анатолія Анатоліча, PR-менеджером Юлою, та журналісткою Аліною Доротюк.

Днями інтерв'юерка записала відео зі співачкою Світланою Тарабаровою, у якому розкритикувала шоумена за його пародію на інтерв'ю росіянина Юрія Дудя з актором Оскаром Кучерою.

"Анатоліч назвав Дудя геніальнішим журналістом. Я запрошувала Анатоліча на інтерв'ю, він спочатку погодився. Він знає мою позицію, я побачила його. Мені це не сподобалося. Тому я сказала: "Давай подискутуємо". Потім він написав, що він не готовий, після хейту та бурі, яка на нього вилилася. Мені здається, поки ми будемо заглядати, що там краще, і Інстасамка буде у нас в топах", - сказала на відео Доротюк.

На такі заяви журналістки відреагувала у своєму Facebook Юла та звинуватила Доротюк у тому, що та розпалює ворожнечу між українцями під час війни.

"Аліна Доротюк, ти, як журналіст, зважаючи на свою високу та вкрай зараз важливу професію "журналіст", формуєш думку громадськості, беручи на себе найважливішу місію - управління головами людей та формуючи думку твоєї аудиторії. Я, як піарник, і просто як людина, яка уважно дивилась пародію (це головне слово) на кучеру, і як людина, яка бачить як мінімум те, що робить Анатоліч публічно і збирає мільйони переглядів на YouTube на свої відео, де розкриває злочини справжніх злочинців, дуже здивована тим, чим ти займалася в інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою, говорячи про Анатоліча", - обурилася Юла.

Дружина шоумена пояснила, що його відео про Дудя несло в собі розважальний характер та мало показати аудиторії, наскільки нерозвиненими є "патріоти" у Росії накшалт Кучери.

"Він не захоплюється дудем! Відповідай за свої слова! Де він називає Дудя "геніальнішим"? Сама придумала- сама сказала? Анатоліч пише (у скріні який ти виставила) що дудь професійно веде діалог, де виразом обличчя сам висміює кучеру. Все. Інше - твої фантазії. Хіба це не робота журналіста спочатку розібратись? Це срач, який ти як журналіст, не розібравшись у ситуації, розводиш у колі своїх. Непрофесійно та вкрай неприємно. Наразі від кожного такого журналіста залежить спокій всередині країни. А срачі розводять ті, хто не товаришує з головою, стикуючи таким чином лобами своїх в такий важкий час", - звернулася до інтерв'юерки Юла.

У свою чергу, Доротюк теж мовчати не стала та відповіла на закиди на свою адресу у коментарях. У відповідь Аліна вкотре наголосила на тому, що виступає проти будь-якої підтримки російського контенту. Доротюк ще раз запросила Анатоліча на інтерв'ю, щоб він поділився своєю думкою віч на віч.

"Я не підтримую захвату від продукту, який робить сусідня держава. І коментарі під дописом твого чоловіка про інтерв‘ю Дудя з Кучерою свідчать, що я не одна така! Я реально щиро не розумію, навіщо популяризувати російський контент навіть у спосіб "висміювання" одного персонажа і возвеличування іншого. Це моя думка і вона має право на існування. Як і думка твого чоловіка. Я запрошувала і запрошую Анатоліча подискутувати на цю тему. Якщо він готовий - залюбки вислухаю його точку зору", - написала Доротюк.

Сам же Анатолій Анатоліч також вступив у публічну дискусію та заявив, що спочатку не хотів нічого коментувати з поваги до Світлани Тарабарової, але вирішив все ж висловитися. У своєму коментарі шоумен назвав дії Доротюк маніпуляцією.

"За цю 1 хвилину відео Аліна бреше і маніпулює мінімум тричі. По-перше, я не називав Дудя геніальним. Це брехня. По-друге, я не сказав Аліні що не готовий дискутувати на цю тему. Я не казав такого. Це брехня. По-третє, прив'язувати до розмови про мене ім'я Інстасамки - це дешева маніпуляція в стилі скабєєвої, або собчак. Бо я пояснював, чому контент з кучерою дає відповіді на питання "як це більшість росіян підтримують війну, що в них в голові" . Пригадувати Інстасамку - це просто кинути гівна не вентилятор, в стилі сама знає кого", - відповів колезі Анатоліч.

Зазначимо, що пародію на інтерв'ю Дудя та Кучери Анатолій Анатоліч запостив у своїх соцмережах ще у січні. Та показав на відео усю "змістовність" розмови з горе-патріотом.

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