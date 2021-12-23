Дружина Анатоліча розсекретила три факти, яким не місце у їхньому шлюбі

Юла розповіла про подружнє життя.

Дружина телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла – розповіла про їхнє подружнє життя.

Так, бізнесвумен поділилася з підписниками своїми трьома "ніколи" у шлюбі із шоуменом. Як написала Юлія у своєму Instagram, пара ніколи до ходила до психолога для пар.

"У своїх питаннях знаємося самі і вважаю це нашим спільним успіхом. 2. Кожен із нас ніколи не йшов з дому. (Максимум, коли сваримося, спимо на різних ліжках). 3. Ми ніколи не відпочивали окремо. (Якщо і був чоловік в іншій країні, то лише по роботі)" – поділилася вона.

Дружина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

Також Юла додала, що закохані завжди сплять під однією ковдрою в обіймах одне одного.

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