Дружина Анатоліча в купальнику показала фігуру за пів року після третіх пологів

У липні минулого року Юла та Анатолій стали багатодітними батьками.
Дружина українського телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла – показала фігуру за пів року після третіх пологів.
У липні 2021 подружжя стало багатодітними батьками. У фотоблогу керівниця піар-компанії продемонструвала, який має вигляд. У кадрі, який Юлія зробила під час відпочинку в США, вона позує біля пальми у чорному суцільному купальнику. Кохана знаменитості посвітила довгими ногами та похизувалася стрункістю.
"Нехай сонце світить кожному незалежно від погодних умов", – прокоментувала Юла.
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