Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Дружина Анатоліча в купальнику показала фігуру за пів року після третіх пологів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Анатоліча в купальнику показала фігуру за пів року після третіх пологів

Юла / instagram.com/yulattt

У липні минулого року Юла та Анатолій стали багатодітними батьками.

Дружина українського телеведучого Анатолія АнатолічаЮла – показала фігуру за пів року після третіх пологів.

У липні 2021 подружжя стало багатодітними батьками. У фотоблогу керівниця піар-компанії продемонструвала, який має вигляд. У кадрі, який Юлія зробила під час відпочинку в США, вона позує біля пальми у чорному суцільному купальнику. Кохана знаменитості посвітила довгими ногами та похизувалася стрункістю.

Юла / © instagram.com/yulattt
Юла / instagram.com/yulattt

"Нехай сонце світить кожному незалежно від погодних умов", – прокоментувала Юла.

Читайте також:

Наступна публікація