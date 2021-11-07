Дружина Анатоліча в купальнику показала, яка у неї фігура за три місяці після третіх пологів

У липні Юла народила сина Ніла.
Дружина відомого телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла – повертає форму після пологів.
Так, наприкінці вересня вона почала займатися спортом. У своїх Instagram-stories бізнесвумен показала, яка у неї фігура за три місяці після народження третьої дитини. Юлія опублікувала фото, на якому позувала на пляжі у купальнику. Обраниця шоумена має гарний вигляд.
Раніше багатодітна матуся розповідала, що їй доволі складно повернути спортивну витримку після року перерви. Зокрема, спершу їй вдалося пробігти не більше кілометру. Втім, Юлія із задоволенням займається розтяжою і тішиться, як змінюється її фігура.
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