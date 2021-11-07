Дружина Анатоліча в купальнику показала, яка у неї фігура за три місяці після третіх пологів

Дружина Анатоліча в купальнику показала, яка у неї фігура за три місяці після третіх пологів

У липні Юла народила сина Ніла.

Дружина відомого телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла – повертає форму після пологів.

Так, наприкінці вересня вона почала займатися спортом. У своїх Instagram-stories бізнесвумен показала, яка у неї фігура за три місяці після народження третьої дитини. Юлія опублікувала фото, на якому позувала на пляжі у купальнику. Обраниця шоумена має гарний вигляд.

Дружина Анатолія Анатоліча / instagram.com/yulattt

Раніше багатодітна матуся розповідала, що їй доволі складно повернути спортивну витримку після року перерви. Зокрема, спершу їй вдалося пробігти не більше кілометру. Втім, Юлія із задоволенням займається розтяжою і тішиться, як змінюється її фігура.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання