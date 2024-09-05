Дружина Анатоліча вперше розповіла про затримку мовлення в їхнього 3-річного сина і назвала причину

Також Юла поділилася, як вони працюють з цією проблемою.
Дружина телеведучого та інтерв'юера Анатолія Анатоліча - піарниця Юла Бойко – зізналась, що в їхнього сина затримка мовлення.
Нілу вже три роки. Як зізналася у своєму Instagram обраниця шоумена, хлопчик досі не говорить, адже в нього затримка мовлення. Утім, подружжя не сидить, склавши руки. Ніл працює з логопедом та психологом, аби почати говорити. За словами Юли, вже є прогрес. Також дружина Анатоліча наголосила, що з цього приводу надто не хвилюється, адже Ніл обов'язково скоро заговорить, але йому просто потрібно трохи більше часу.
"Вердикт: скоро заговорить. У нього затримка мовленнєвого розвитку. Дуже повільний запуск мови, але прогрес від логопеда є. Треба займатися і все буде добре. Зараз ми працюємо з логопедом, психологом, щоб прискорити цей процес. Але я не хвилююся і знаю, що всьому свій час", - поділилася Юла.
Також обраниця Анатолія Анатоліча підтримала інших матусь, чиї дітки не почали швидко говорити. Юла запевняє, що не треба надто непокоїтися. За її словами, всі діти – різні, тож розвиваються по-своєму.
"Тут я дуже хочу підтримати всіх матусь, у яких дітки теж довго не говорять. Все добре! Просто різним дітям потрібна різна кількість часу на те, щоб розговоритися", - додала Юла.
Нагадаємо, раніше дружина співака Віктора Павліка почала бити на сполох, адже в їхнього 3-річного сина теж затримка мовлення. Нещодавно блогерка Катерина Реп'яхова після численних обстежень нарешті дізналася точний діагноз, чому це сталося.
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