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Дружина Андрія Бєднякова довела Мережу до сліз зворушливим відео зустрічі шоумена з донькою

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Дружина Андрія Бєднякова довела Мережу до сліз зворушливим відео зустрічі шоумена з донькою

Андрій Бєдняков з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією.

Донці шоумена Андрія Бєднякова та акторки Анастасії Короткої нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі. 

Однак без сюрпризів не обійшлося. За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найбажаніший подарунок - зустріч з татом. 

Зворушливим відео поділилася дружина телеведучого у своєму Instagram.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

На відео маленька Ксенія не втримала сліз, коли нарешті побачила тата з балкону. Щемливі кадри розчулили усіх користувачів у Мережі та зірок українського шоубізнесу. 

  • Ви що мені потоп наробили! (Даша Астаф'єва)
  • Реву! (Юлія Саніна)
  • Як щемить серце від таких зустрічей!
  • Плакала разом з Ксенією!

Нагадаємо, у Нью-Йорку Андрій Бєдняков був присутній на презентації благодійного фонду Олени Зеленської, а також подарував вишиванку американському коміку Джиммі Феллону. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
329
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