Дружина Андрія Бєднякова довела Мережу до сліз зворушливим відео зустрічі шоумена з донькою

Донці шоумена Андрія Бєднякова та акторки Анастасії Короткої нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі.

Однак без сюрпризів не обійшлося. За декілька днів Бєдняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найбажаніший подарунок - зустріч з татом.

Зворушливим відео поділилася дружина телеведучого у своєму Instagram.

"Найголовніший подарунок для Ксенії - це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью Йорк вести благодійний захід, а потім одразу в Україну, але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок", - написала Анастасія.

На відео маленька Ксенія не втримала сліз, коли нарешті побачила тата з балкону. Щемливі кадри розчулили усіх користувачів у Мережі та зірок українського шоубізнесу.

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Як щемить серце від таких зустрічей!

Плакала разом з Ксенією!

Нагадаємо, у Нью-Йорку Андрій Бєдняков був присутній на презентації благодійного фонду Олени Зеленської, а також подарував вишиванку американському коміку Джиммі Феллону.

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