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Дружина Андрія Бєднякова коротко підстриглася та похизувалася новою зачіскою

Дружина Андрія Бєднякова коротко підстриглася та похизувалася новою зачіскою

Дружина Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія разом із донькою провела в салоні краси п'ять годин.

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.

Зокрема, Настя пішла до салону краси в США та змінила свою зачіску. Акторка взяла із собою 8-річну доньку, яка її підтримувала. Щоправда, Ксенія навіть спробувала маму відмовити, однак Анастасія була рішуче налаштована.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / © instagram.com/nastyakorotkaya
Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Врешті, дружина Андрія Бєднякова позбулася довгого волосся. Тепер в Анастасії стрижка "каре". Окрім того, акторка пофарбувала волосся у більш світлий відтінок.

Загалом, Анастасія разом із донькою провела в салоні краси близько п'яти годин. Тим не менш, акторка неабияк задоволена результатом, хоч і жартує, що незабаром їй знову захочеться мати довге волосся.

Дружина Андрія Бєднякова / © instagram.com/nastyakorotkaya
Дружина Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Я дуже задоволена! Вже три роки хотіла таку коротку зачіску! От думаю, як тепер захотіти відрощувати волосся?" – поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Коротка зізналась, скільки коштів заплатила за пологи в США. Також акторка розповіла про їхні з Андрієм Бєдняковим доходи.

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