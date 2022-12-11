Дружина Андрія Бєднякова насмішила реакцією одномісячого сина на її спів

Дружина ведучого та шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка часто ділиться з прихильниками, як проводить свої будні з двома маленькими дітьми.

Як відомо, 20 жовтня Настя та Андрій вдруге стали батьками, тож тепер обраниці шоумена весело вдвічі. Цього разу на сторінці в Instagram Коротка розмістила відео, у якому чутно, як голосно плаче їхній маленький син.

Як пожартувала Анастасія, таким чином малюк відреагував на те, коли мама заспівала йому колискову:

"Напевно у Остапа гарний слух. Ксеня лише в три рочки попросила мене не співати більше їй колискову. Каже : "Мамо, ти мене будеш, коли співаєш", - розповіла Коротка.

Шанувальники подякували Насті за підняття настрою і поділилися своїми історіями: "Мене син теж десь в три роки попросив не співати", "мені донька каже: "Мовчи, я вже хочу спати", "моя донька, поки зовсім маленька була, просто рукою мені затуляла рота, а як підросла, почала говорити: "Мамо, не треба, не співай мені".

Нагадаємо, місяць тому Анастасія Коротка розсекретила, коли дізналася про другу вагітніть, та як порається з двома дітьми. Зазначимо, що у Андрія Бєднякова та Насті Короткої також є старша донька, 7-річна Ксенія.

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