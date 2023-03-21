Дружина Андрія Бєднякова поділилася кумедними кадрами з чоловіком у день його народження

Телеведучий Андрій Бєдняков 21 березня святкує свій день народження. Шоумену виповнилося 36 років.

Дружина ведучого Анастасія Коротка вирішила привітати коханого в кумедний спосіб. В Instagram вона поділилася добіркою веселих відео з чоловіком із сімейного архіву.

Також у своїй публікації дружина телеведучого зворушливо звернулася до нього з привітаннями. Попри те, що родина зараз не поряд, вони однаково кохають одне одного та сумують.

Якщо б не ти, всього цього не було б! Боже, що то було б за нудне життя! Дяка Богу, що ти народився! Без тебе світ був би, як без "Юппі". З днем народження, наш любий. Сьогодні ми не з тобою, але ми завжди поруч, ти ж знаєш! Я так пишаюся тобою! Це насправді так приємно - пишатися своїм чоловіком і знати, що ми в надійних руках!" - написала Анастасія.

Нагадаємо, під час війни Анастасія з донькою виїхала до США. Там же народився і син пари Остап.

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