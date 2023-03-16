Дружина Андрія Бєднякова поділилася, яке громадянство у їхнього чотиримісячного сина

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка наразі з двома дітьми перебуває у США, штат Каліфорнія. Сюди вона приїхала під час повномасштабного вторгнення рф до України.

В Америці на світ з'явився син подружжя Остап, якому 20 березня виповниться п'ять місяців. У програмі "Слава+" Коротка поділилася, що зараз у малюка американське громадянство. За словами Анастасії, у майбутньому у хлопчика буде все ж таки українське громадянство:

"Поки що американське, тому що це пов'язано з багатьма моментами документальними, щоб ми могли тут перебувати, щоб для нього все було легше. Але ми, звісно, зробимо українське громадянство. Це паперові історії, які я зараз не можу зробити. Якби ми зараз зібрались і поїхали до України, ми швиденько зробили б тут українське громадянство. Але, оскільки я сама, мені для того, щоб зробити українське громадянство, треба летіти до Сан-Франциско, а я з двома дітьми поки що не можу", - пояснила Коротка.

Донька та син Андрія Бєднякова та Насті Короткої / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія поділилася, що вона чекає, поки приїде її знайома і допоможе їй, і тоді вона зможе поїхати і оформити сину необхідні документи, аби він мав українське громадянство. Також дружина Бєднякова зізналася, коли вона з дітьми планує повернутися до України:

"Я розмовляла з Ксенією (донька подружжя – прим.ред.) про те, ну коли. Вона каже: "Мамо, ти що, сирени!". Тобто в неї ще є страх цей. Вона, коли ми були в Україні, здригалася… Ми, напевно, навряд чи виїжджали, якби я не була вагітна. Якби ми були вдвох з Андрієм, ми б взагалі не виїхали, я знаю точно. Але коли є діти, - мені стрьомно. Я дочекаюся, коли буде відносно безпечно, щоб я знала, що я везу дітей туди, де безпечно. Якщо є можливість наразі бути в безпеці моїм дітям, вони будуть в безпеці", - зазначила Коротка.

Андрій Бєдняков з дружиною Анастасією Короткою та їхньою донькою Ксенією / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Зазначимо, що в Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої двоє дітей – 7-річна донька Ксенія та чотиримісячний син Остап.

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

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