Дружина Андрія Бєднякова показала новонародженого сина і розповіла, як справляється із материнством

Анастасія повеселила шанувальників реакцією на їхні повідомлення.
Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, поділилася світлиною із новонародженим сином.
У своєму Instagram Анастасія поділилася першою світлиною із малюком та розповіла шанувальникам, як справляється із материнством.
Дружина телеведучого пожартувала, що дуже багато коментаторів вважають її сильною жінкою. Анастасія запевнила, що теж не з усім вдало може справлятися, але подякувала фанам за таку підтримку.
"На першому фото: "Щасливе немовля спунькає". На другому фото: "Щаслива мамка охєрєває" Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую що вірите в мене більше, ніж я в себе!", - написала Анастасія.
Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка вдруге стали батьками 20 жовтня. Також пара виховує 7-річну донечку Ксенію.
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