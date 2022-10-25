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Дружина Андрія Бєднякова показала новонародженого сина і розповіла, як справляється із материнством

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Дружина Андрія Бєднякова показала новонародженого сина і розповіла, як справляється із материнством

Андрій Бєдняков з дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Анастасія повеселила шанувальників реакцією на їхні повідомлення.

Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, поділилася світлиною із новонародженим сином.

У своєму Instagram Анастасія поділилася першою світлиною із малюком та розповіла шанувальникам, як справляється із материнством. 

Син Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / © instagram.com/nastyakorotkaya
Син Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина телеведучого пожартувала, що дуже багато коментаторів вважають її сильною жінкою. Анастасія запевнила, що теж не з усім вдало може справлятися, але подякувала фанам за таку підтримку.

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya
Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"На першому фото: "Щасливе немовля спунькає". На другому фото: "Щаслива мамка охєрєває" Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую що вірите в мене більше, ніж я в себе!", - написала Анастасія. 

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка вдруге стали батьками 20 жовтня. Також пара виховує 7-річну донечку Ксенію.

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