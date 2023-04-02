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Дружина Андрія Бєднякова показала обличчя п'ятимісячного сина від шоумена

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1112
Час на прочитання
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Дружина Андрія Бєднякова показала обличчя п'ятимісячного сина від шоумена

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

Анастасія поділилася новими кадрами з дітьми.

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова, ведуча Анастасія Коротка, активно ділиться світлинами з сином та донькою у Мережі.

Після народження сина у жовтні 2022 Анастасія не поспішала показувати його обличчя на широкий загал, втім у сторіз в Instagram все ж поділилася фото з маленьким Остапом. 

Разом з дітьми дружина Бєднякова вирушила на прогулянку. П'ятимісячний Остап спокійно спав у візочку, поки мама та старша сестра прогулювалися вулицею. 

"Чим я можу ще похизуватися, як не дітками? От вам цукерочка до ранкової кави", - написала Анастасія під фото дітей.

© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
© instagram.com/nastyakorotkaya
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, що зараз Анастасія разом з донькою та сином проживає у Америці. Зіркова мама виїхала разом з дітьми через повномасштабну війну. Зазначимо, що Остап також народився за кордоном, але отримав українське громадянство.

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Дата публікації
Перегляди
1112
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