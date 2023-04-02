Дружина Андрія Бєднякова показала обличчя п'ятимісячного сина від шоумена

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова, ведуча Анастасія Коротка, активно ділиться світлинами з сином та донькою у Мережі.

Після народження сина у жовтні 2022 Анастасія не поспішала показувати його обличчя на широкий загал, втім у сторіз в Instagram все ж поділилася фото з маленьким Остапом.

Разом з дітьми дружина Бєднякова вирушила на прогулянку. П'ятимісячний Остап спокійно спав у візочку, поки мама та старша сестра прогулювалися вулицею.

"Чим я можу ще похизуватися, як не дітками? От вам цукерочка до ранкової кави", - написала Анастасія під фото дітей.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, що зараз Анастасія разом з донькою та сином проживає у Америці. Зіркова мама виїхала разом з дітьми через повномасштабну війну. Зазначимо, що Остап також народився за кордоном, але отримав українське громадянство.

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