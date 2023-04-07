Дружина Андрія Бєднякова показала розкішний сюрприз, який шоумен зробив їй з України

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка похизувалася приємним подарунком, який чоловік зробив їй на відстані.

Як відомо, наразі Настя з двома маленькими дітьми перебуває в США, у той час, як Бєдняков – в Україні. Як зізналася Коротка, на канікулах їхньої 7-річної доньки Ксенії вона з дітьми планувала з'їздити до Бєднякова в Україну. Втім, не змогла виїхати зі Сполучених Штатів через документи:

"Дуже хотіли поїхати до тата на канікулах Ксенії, але, виявилось, що нам поки що не можна виїжджати з Америки: з документами ціла історія… І так мене накрило… Накрила втома, яку я дуже ретельно запихую подалі (все-таки з двома дітьми і собакою далеко від дому важкувато). І, з усіх сил, намагаюся бути на позитиві. Накрив сум, накрило безсилля! На що мені Андрюша каже: "Лягай спати, відпочинь", - розповіла Настя.

А наступного ранку на Коротку та дітей чекав сюрприз – аби родина трохи відпочила, Бєдняков придбав їм путівки на Гаваї:

"А на ранок вже були у нас квитки на море і бронь на готель. Я вже і забула, як це воно – збирати валізи на відпочинок. Ксеня ледь дірку не пробила в стелі від радощів. Що можу сказати… Дівчата, бажаю вам всім свого власного Бєднякова. І перемоги скоріше. Щоб ми всі повернулися до своїх Бєднякових", - написала щаслива Анастасія.

Андрій Бєдняков відправив родину на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій Бєдняков відправив родину на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій Бєдняков відправив родину на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Дружина Андрія Бєднякова з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, днями дружина Андрія Бєднякова вперше показала обличчя п'ятимісячного сина Остапа.

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