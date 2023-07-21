Дружина Андрія Бєднякова показала, як разом з дітьми ховалася у ванній під час обстрілів Одеси

Дружина телеведучого Андрія Бєднякова - Анастасія Коротка - разом із дітьми ховалася в укритті під час атаки росіян по Одесі.

Ворог декілька днів поспіль обстрілював приморське місто ракетами. В цей час зіркова мама саме приїхала до Одеси з однорічним сином і донькою.

У сторіз в Instagram Анастасія показала, як облаштувала дітям укриття просто на підлозі у ванній. Разом із ними ховалися друзі та домашні улюбленці.

"Ми з подружкою, дітьми й собаками пішли "тусити" до ванни", - написала дружина Бєднякова.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія тримала маленького сина на руках, аби він міг заснути. Старша донька зіркового подружжя в цей час намагалася відволіктися від подій грою.

Як розповіла Анастасія, сидіти в укритті їм довелося два дні поспіль, адже росіяни не припиняли тероризувати місто атаками.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, що днями дружина Андріяй Бєднякова вперше повернулася до України за час війни - півтора року з сином і донькою вона була у США.

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