Дружина Андрія Бєднякова показалася з двома дітьми на новорічному фото: "Замість коробок повинен був сидіти наш тато"

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка поділилася з шанувальниками атмосферним святковим фото, на якому зображена з двома дітьми.

На сторінці в Instagram Коротка розмістила фотографію, на якій позує на тлі ялинки та каміна, її ніжно обіймає 7-річна донька Ксенія, а на руках Настя тримає двомісячного сина Остапа. Поруч з родиною також лежать величезні коробки, загорнуті по-святковому:

"На цьому фото, замість коробок, повинен був сидіти наш тато та щиро усміхатись, тримаючи на руках Остапа! Але це в ідеальному світі, в якому ми більше не живемо! А в нашому реальному світі ми не скаржимось, ми просто чекаємо. Як сказала мені подруга: "Я не бажаю нам перемоги. Навіщо бажати те, що і так станеться". З новим роком, любі! Так, я знаю, що вже 5 січня! Просто, як би так м'яко сказати… Я трішки за*балась", - підписала світлини молода мама.

Дружина Андрія Бєднякова з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій, як і багато українців зараз, спілкується з родиною відеозв'язком / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Своєю чергою, Андрій Бєдняков вже встиг прокоментувати світлину дружини: "Замість коробок"... так мене ще ніхто не називав …", - написав під фото з коханою і дітьми голова родини.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Андрій Бєдняков вивіз вагітну дружину Настю Коротку з 7-річною донькою Ксенією з країни. Згодом стало відомо, що Коротка перебуває в Америці. Там же на світ з'явилася друга дитина подружжя – син Остап.

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