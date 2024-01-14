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Дружина Андрія Бєднякова поскаржилася, що їхні діти після повернення до США захворіли

Дружина Андрія Бєднякова поскаржилася, що їхні діти після повернення до США захворіли

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія розповіла про симптоми хвороби.

Дружина українського шоумена Андрія БєдняковаАнастасія Коротка – вже повернулася з України назад до США.

Однак, після поїздки діти почали хворіти. У своєму Instagram Коротка поділилася, що спочатку стала погано почуватися 8-річна донька Ксенія. У дівчинки піднялася висока температура. Коли ж Ксенія почала почуватися краще, симптоми хвороби з'явилися в однорічного Остапа. У хлопчика теж піднялася висока температура. Як розповіла Анастасія, нині вони перебувають вдома, де лікуються та набираються сил.

"У Ксенія температура спала, в Остапа піднялася. Остап все повторює за сестрою. Сидимо вдома, дивимося Міядзакі", - поділилася Коротка.

Діти Андрія Бєднякова / © instagram.com/nastyakorotkaya
Діти Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

До речі, дружина Бєднякова також показала, як намагалася відволікти Остапа. Зокрема, вона разом із ним готувала їжу.

"Відволікала, як могла. Так салат і нарізали", - поділилася Анастасія.

Дружина Андрія Бєднякова з сином / © instagram.com/nastyakorotkaya
Дружина Андрія Бєднякова з сином / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповідала, що її старшому сину Глібу стало зле під час відпочинку в Португалії. Артистці довелося везти 9-річного хлопчика до лікарні та звертатися за допомогою до медиків.

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