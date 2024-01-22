Дружина Андрія Бєднякова розповіла про самогубство своєї 29-річної сестри

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – розповіла про смерть своєї 29-річної сестри.

За словами Насті, її сестра не впоралася з деякими життєвими труднощами і хворобою й наклала на себе руки у віці 29 років.

"Було самогубство. Вона своїм вчинком показала стан, у якому я виросла, але якщо я вийшла з цього стану, то вона не змогла. Їй було 29 років. Вона прожила важке життя. Але це був її вибір. Вона дуже хворіла. Єдине, про що я шкодувала, що не змогла знайти правильних слів, щоб пояснити їй, що цього робити не треба", - розповіла Коротка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Анастасія Коротка

Дружина Бєднякова поділилася, що сестра скоїла самогубство тоді, коли вона прилітала зі знімань. Але зрештою, Анастасія воліла нікому не казати про інцидент, оскільки не любила, коли її жаліли.

"Вона періодично казала, що хоче це зробити, але я не дуже вірила, що це взагалі можливо. Вона навіть зробила це, коли мені це було зручно… У день, коли я прилітала зі знімань. Ніхто не знав. Я просто не хотіла, щоб мене жаліли", - додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Девіда Гейла.

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