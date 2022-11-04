Дружина Андрія Бєднякова розсекретила ім'я новонародженого сина

Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, 20 жовтня народила чоловіку сина. Подружжя вже показувало світлини малюка, утім вони тримали в таємниці його ім'я.

Загалом, у своєму Instagram Настя знову опублікувала знімок новонародженого сина. На фото донечка подружжя тримала братика на руках.

Донька та син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

У дописі під знімком кохана телеведучого не стала тримати інтриги та зізналась, як вони з чоловіком назвали сина. Батьки дали малюку милозвучне українське ім'я – Остап.

До речі, у коментарях під фото, Бєдняков не зміг втриматися та пожартував. Шоумен звернувся до своєї дружини зі словами: "Коротка, це точно наші? Двоє?".

Нагадаємо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками. У подружжя народився син, якого вони назвали Остапом. Знаменитості також виховують спільну донечку – 7-річну Ксенію.

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