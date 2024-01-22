Дружина Андрія Бєднякова розсекретила вартість пологів у США та їхні з чоловіком доходи

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – розсекретила вартість своїх пологів у США та розповіла про їхні з чоловіком доходи.

Кохана ведучого двічі народжувала в Америці. Щоправда, вартість обох пологів кардинально відрізнялася. Якщо ж за народження сина Коротка заплатила 500 доларів, то доньки – близько 10 тисяч доларів. Така кардинальна різниця була через те, що під час перших пологів Настя не оформила медичне страхування, а під час других вже це зробила.

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Там кожен день ти оплачуєш окремо. Я народила дешево. Моя подруга, вона народжувала в Києві у звичайній лікарні, вона заплатила більше, аніж я в Америці. Я взагалі заплатила 500 доларів за свої пологи, бо в мене було все окей, але це було зі страхуванням. Я за перші пологи заплатила багато, десь в районі 10 тисяч, бо тоді в мене не було страхування. Страхування на місяць коштує 350 доларів", - розповіла акторка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Також дружина Андрія Бєднякова розповіла про їхні доходи. За словами Анастасії, чоловік завжди заробляв більше коштів, аніж вона. Щоправда, під час повномасштабної війни був один місяць, коли її вдалося заробити більше.

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Андрій завжди заробляв більше за мене. Він весь час вибивав мені всі зарплатні. Без нього мені на "Решках", "Великих різницях" не платили б такі зарплатні. Він такий чоловік, який повинен весь час заробляти, щоб забезпечувати свою родину. Один місяць був, що я заробила більше, аніж він. А так завжди він заробляв більше за мене", - зізналась Коротка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Євгенія Власова зізналась, що їй приносить дохід під час повномасштабної війни. Також виконавиця розсекретила, де зараз перебуває.

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