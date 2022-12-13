Дружина Андрія Бєднякова розсмішила Мережу домашнім відео з 7-річною донькою

Ведучий також відреагував на ролик.

Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, поділилася новим відео зі старшою донькою Ксенією.

На своїй сторінці в Instagram молода матуся показала, як проводить свої будні разом із двома дітьми у США. Один з роликів зняла донька зіркової пари.

На відео Анастасія намагалася спокійно пообідати поки спить молодший син Остап, а ось Ксенія вирішила трошки подражнити маму і почала кривлятися на камеру.

"Сіла борщик поїсти, поки Остап нарешті заснул, і Ксеня попросила увімкнути камеру. Я одразу не зрозуміла, навіщо, а виявляється це вона для свого неіснуючого ТікТок смішне відео придумала", - розповіла ведуча.

Користувачі Мережі посміялися з креативу родини в коментарях. Не залишив без уваги ролик дружини і доньки й сам Бєдняков.

"Саме так я і бачу всі відео в ТікТок", - пожартував шоумен.

Раніше Анастасія Коротка повеселила шанувальників реакцією одномісячного сина на свій спів.

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