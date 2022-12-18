Дружина Андрія Бєднякова влаштувала день краси з 7-річною донькою та показала себе у її віці

Дружина шоумена Андрія Бєднякова, телеведуча Анастасія Коротка, влаштувала справжній beauty-день разом із 7-річною донькою.

Вільний час мама та донька вирішили присвятити догляду за собою. У сторіз в Instagram Анастасія показала, які процедури вони із Ксенією робили задля того, аби стати красивішими.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Як розповіла Анастасія, для домашнього догляду 7-річна донька попросила її придбати спеціальний девайс для масажу обличчя.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Ксенія вмовила мене купити їй оцей електронний девайс для обличчя за 5 доларів. Напевно, дуже дієвий. Така смішна з цим девайсом. Зняла маску і каже: "А чого нічого не змінилося?", - пожартувала Коротка.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Так, разом вони зробили маски для обличчя та волосся, манікюр та навіть масаж в домашніх умовах.

"Зробили манікюр, маску для волосся, маску для обличчя, масаж на пузі, масаж на обличчі. І дуже гарні просиділи вдома цілий день", - розповіла Анастасія.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Також дружина Бєднякова показала, який вигляд вона мала у тому ж віці, що їхня донька зараз, та розповіла, що не любила одягати у дитинстві.

"Ксенія зробила собі зачіску та підфарбувалась. Я в її віці із бьюті чіпляла собі стремний бант на голову, який ненавиділа, і дуже просила прибрати ці гвоздики, вони мені здавалися нудними", - поділилася Анастасія.

Дружина Андрія Бєднякова з донькою / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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