Дружина Андрія Бєднякова вперше висловилася про їхнє розлучення: "Це було моє рішення"

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – вперше прокоментувала їхнє розлучення.

На своїй сторінці в Instagram Анастасія підтвердила слова чоловіка й зізналася, що більше вони не разом. Вона адресувала Андрію слова вдячності за все зроблене ним і за турботу дітей. Крім того, для всіх хейтерів ексдружина Бєднякова пояснила, що вони обійшлися без жодних скандалів і звинувачень.

"Поки шукала саме це фото – мені воно чомусь дуже подобається, бо без костюмів і фільтрів, такі як ми є – переглянула так багато фото нашого життя. Які ж ми молодці, Андрію! Яку родину створили, яких дітей народили, як багато разом пройшли! Я можу сказати тільки слова вдячності: за нас, за здійснення всіх моїх бажань, за твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес роз'єднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючі одне одного люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного. Дякую за твою любов до дітей, це окрема історія! Я так мріяла, щоб у моїх дітей був такий люблячий батько! Ти і це бажання виконав!", - публічно звернулася до колишнього обранця Анастасія.

Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

За словами акторки, ініціаторкою розлучення стала вона, але одразу запевнила, що зрад і обманів у їхньому шлюбі не було. Попри те, що рішення було нелегким, пара дійшла згоди про подальшу дружбу й спільне виховування дітей в любові й злагоді.

"Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення! Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми не для суспільства, а для нас і дітей! Ми назавжди залишаємося разом в наших дітях і ніщо не здатне це змінити!", - зворушила Анастасія Коротка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Аліна Шаманська звернулася до Анастасії Короткої, яка в США проживає з двома дітьми.

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