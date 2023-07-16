Дружина Андрія Бєднякова з двома дітьми вперше за час війни повернулася до України

Телеведучий Андрій Бєдняков побачився зі своєю дружиною Анастасією Короткою та двома дітьми - донькою Ксенією та сином Остапом.

Тривалий час Настя разом з дітьми перебувала у Сполучених Штатах, куди переїхала через повномасштабну війну в Україні, і ось нарешті повернулася на батьківщину. Радісною новиною та щасливими кадрами разом Бєдняков і Коротка поділилася у своїх соцмережах.

Андрій Бєдняков з родиною / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Вчотирьох, все - таки, квартиру легше знімати! Як ми сумували … за борщем", - жартома підписало ролик зіркове подружжя.

У коментарях шанувальники та друзі пари привітали їх з довгоочікуваною зустріччю та поверненням Анастасії: "Щаслива за вас", "Нарешті разом", "Вітаю, це чудово", "Як я радію за вас", "Ура, родина в зборі".

Втім, ймовірно, що Анастасі приїхала до України ненадовго. Донька пари Ксенія зараз навчається у школі в США і, як раніше, казав Бєдняков, вони з дружиною планують, аби дівчинка продовжувала навчання там поки є така моджливість.

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