Дружина Андрія Бєднякова здивувала, як у 24 роки почала колоти ботокс і чому відмовилася від нього

Дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – акторка Анастасія Коротка – пригадала, як почала колоти ботокс.

Як розповіла обраниця ведучого у своєму Instagram, на процедуру вона наважилася в 24 роки після того, як одна гримерка розкритикувала стан її шкіри. Анастасія пішла до косметолога та вколола ботокс. Акторка зізналась, що проблемні зони в неї дійсно були, однак в її обличчя спеціалістка колола зовсім трішки препарату.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"У 24 роки мені одна жіночка в гримерній сказала, що я маю такий поганий вигляд і що потрібно щось робити. Я пішла, звичайно, вколола ботокс. Я довго колола, у мене були проблемні зони, які треба було виправити. У мене була класна косметологиня, яка мені дуже обережно все робила", - поділилася акторка.

Згодом Коротка відмовилася від ботоксу. Як пояснила дружина Бєднякова, препарат їй заважав. По-перше, в Насті активна міміка, тож їй було складно рухати м'язами. По-друге, акторці не подобалося, який вона вигляд мала.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"В якийсь момент мені набридло, що я не можу усміхатися. Обличчя було не моє. Хоч ти вколюєш трішки, але вираз обличчя змінюється в мене, бо дуже активна міміка. Мені захотілося подивитися на себе, як я без ботоксу. Я подивилася, почала робити масажі і відійшла від ботоксу, довго не робила", - пригадала знаменитість.

Влітку минулого року Коротка знову спробувала повернутися до ботоксу, але лише остаточно зрозуміла, що це не її. Акторка віддає перевагу масажам.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Влітку я знову вколола. Це не моє! Обличчя не таке, очі якісь не такі, вираз обличчя не такий…Зараз знову буду робити масажі, з якими мені комфортно, патчі щодня використовуватиму. Є люди, яким комфортно, але не мені", - додала Коротка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Андрія Бєднякова наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Анастасія коротко підстриглася і пофарбувала своє волосся.

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