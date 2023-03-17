Дружина Андрія Бєднякова зізналася, у скільки їй стає житло в США на місяць

Після початку повномасштабного вторгнення український шоумен Андрій Бєдняков ухвалив рішення відправити свою родину у безпечне місце.

Тоді дружина ведучого Анастасія Коротка, яка перебувала на останніх місяцях вагітності, разом із 7-річною донькою Ксенією поїхала до Америки, штат Каліфорнія.

У програмі "Слава+" Коротка поділилася, скільки грошей на місяць вона витрачає на життя у Сполучених Штатах. За словами Насті, у США можна жити як на повну, так і доволі скромно. Артистка зізналася, що, приміром, 12 яєць у Каліфорнії вартують чотири долари.

Розповіла Коротка й про свою квартиру у Каліфорнії, яку орендує. У квартирі є зала, спальня Насті та спальня для доньки Ксенії. На місяць квартира родині стає у п'ять тисяч доларів.

Донька та син Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Водночас Коротка зазначила, що вона не стала оформлювати соціальну допомогу в США. Наразі родина живе за ті кошти, які заробила і відклала до війни:

"Ми вирішили не брати жодну допомогу. По-перше, це нечесно, тому що в нас є гроші, збереження, на які ми можемо собі дозволити поки що жити. Це не чесно, що ми будемо брати допомогу у країни, яка допомагає людям, які потребують допомоги. Ми забираємо у когось тисячу доларів на місяць, хоч ми маємо кошти жити", - пояснила Коротка.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Також дружина Бєднякова зазначила, що у США перебуває за туристичною візою. А якби вона оформилася по програмі для біженців U4U, то вона не змогла б виїхати з країни протягом двох років. Настя каже, що дуже скучила за чоловіком і мріє побачити його найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Анастасія Коротка зізналася, що у їхнього з Андрієм Бєдняковим 4-місячного сина Остапа американське громадянство і пояснила чому.

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