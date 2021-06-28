Дружина Андрія Джеджули підхопила коронавірус через чотири місяці після пологів

Про ймовірність хвороби дівчина дізналася від сторонньої людини.

Дружина українського шоумена Андрія Джеджули Юлія, яка взимку народила чоловікові донечку, захворіла на коронавірус.

Про це дівчина розповіла своїм фанам у фотоблогу. До речі, саме з Instagram Юля дізналася про те, що потенційно може бути хворою. Дівчина отримала повідомлення про те, що її свекор опинився в лікарні з COVID-19. Натомість рідні приховали від Юлії новину.

instagram.com/yla__yla

"У середу у мене була блювота, я думала що отруїлася, пила все від отруєння (всі мовчать). Наступного дня температура 37,4. Всю трясе, подумала від перевтоми і недосипання (всі мовчать). Скажу, що сил немає взагалі, малятко з температурою постійно на руках, безмежно її шкода. У неї зуби лізуть, два щеплення зробили і плюс ще сюрприз у вигляді корони. Запахи і смаки не загубилися, нудота, кашель, горло дере постійно... ", - написала Юлія.

Також дружина Андрія Джеджули додала, що розлючена такою поведінкою своєї родини. Адже вона з легкістю могла б заразити чотиримісячну доньку.

Нагадаємо, нещодавно дружина Андрія Джеджули розповіла у яких стосунках з чоловіком після пологів. Адже раніше вона звинуватила його у побитті та аб'юзі.

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