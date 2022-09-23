Дружина Андрія Макаревича заговорила українською і показалася з маленьким сином у синьо-жовтих вбраннях

Так, на сторінці в Instagram дружина Андрія Макаревича, журналістка та бізнесвумен Ейнат Кляйн розмісила зворушливий кадр, на якому постає разом з 5-місячним сином Ейтаном.

Обраниця музиканта тримає їхнього малюка на руках у жовтому боді, сама ж Ейнат одягнена у блакитну кофтину – таким чином жінка відтворила український прапор.

Фото Кляйн прокоментувала українською мовою: "Перемога буде за ними" і додала UA.

Дружина Андрія Макаревича з сином / Фото: instagram.com/_einatklein_

Своєю чергою, підписники Ейнат подякували їй та її чоловіку за підтримку: "привіт вам з Харкова, Україна", "Україна переможе", "Так, наші діти обов'язково будуть жити, знаючи, що перемога за нами", "Дякуємо за добрі слова".

Нагадаємо, що дружина Андрія Макаревича Ейнат Кляйн родом з Києва, втім вже тривалий час живе та працює в Ізраїлі, де на світ з'явився син подружжя. Пара активно підтримує українців. Через свою позицію та відверте засудження війни, яку рф розгорнула проти України, Макаревича на початку вересня визнали "іноземним агентом" в росії.

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