Дружина Арестовича подала на розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу

Дружина колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, який нині перебуває за межами України, подала на розлучення з чоловіком.

Про це стало відомо з даних судового реєстру, доступ до яких отримало видання "Главком". Ініціатором розлучення стала Анастасія Арестович. Дружина скандального політика подала заяву на розірвання шлюбу до Солом'янського районного суду Києва 11 лютого. Дата судового засідання наразі невідома.

Також поки що не повідомляється причина, чому Анастасія Арестович вирішила подати заяву на розірвання шлюбу з чоловіком.

Олексій Арестович з дружиною / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Загалом, Олексій Арестович та його дружина одружилися 2015 року. У пари є спільний син Олександр. Анастасія стала для Арестовича третьою дружиною. Від колишніх стосунків скандальний політик виховує двох доньок – Аеліту та Вероніку.

Нагадаємо, 2024 року актор Максим Девізоров розлучився з дружиною Світланою Гордієнко. Лише нещодавно артист назвав причину, чому вони розірвали шлюб.

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