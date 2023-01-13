Дружина Арестовича розповіла, чим займається, та прокоментувала президентські амбіції чоловіка

Анастасія Арестович також пригадала, як вони познайомилися з чоловіком.

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія Арестович вперше дала інтерв'ю на українському телебаченні.

Анастасія побувала у студії "Сніданку з 1+1" та розповіла про своє життя. Так, дружина радника ОП зізналася, чим займається у професійній сфері:

"Зараз у нас є такий проєкт, він функціонує в Україні і ще в деяких країнах. Що стосується Києва, то здебільшого я займаюся організаційними питаннями тут. Це такий проєкт, можливо, він навіть стане освітнім, тому що ми зібрали навколо друзів, однодумців, які цікавляться темами саморозвитку, духовності, хочуть розвиватися в деяких сферах, тому запрошуємо експертів, робимо майстер-класи, зустрічамося, граємо", - поділилася пані Арестович.

Олексій та Анастасія Арестович / Фото: Олексій Арестович/Facebook

Окрім того, Анастасія зізналася, що для душі вона зараз займається естрадним вокалом, і пообіцяла якось потішити своїм співом у студії "Сніданку".

Також дружина Арестовича прокоментувала його нещодавню заяву в одному з інтерв'ю. Тоді радник ОП сказав, що якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін, то Арестович балотуватиметься на посаду президента України. Втім, Анастасія зізналася, що вона поки не бачить себе першою леді країни.

Олексій Арестович з дружиною / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Публічність мені нелегко дається. Олексій мені іноді каже: "Готуйся", мабуть, це щось означає. Дискомфорт від перспектив – він присутній. Насправді я поки погано усвідомлюю, що насправді мене може лякати. Та для мене камерне життя більш звичне", - прокоментувала Анастасія.

Анастасія Арестович в студії "Сніданку": про популярність чоловіка, виховання дітей та ревнощі

Пані Арестович також пригадала, як вони з чоловіком познайомилися.

"Подружка запросила мене піти з нею до авторської школи Олексія, я тоді нічого про нього не знала, але я погодилася. Бо якраз цікавилася цими темами, психологією", - коротко розповіла Анастасія.

Олексій Арестович з сином / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Зазначимо, що Олексій та Анастасія Арестович разом вже вісім років. Для Анастасії це перший шлюб. Подружжя виховує спільного сина, 6-річного Олександра.

Нагадаємо, раніше дружина Олексія Арестовича пригадала, як відпочивала разом з попередніми родинами чоловіка. Анастасія зізналася, що підтримує теплі стосунки з двома колишніми дружинами Олексія.

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