Дружина Арестовича розповіла про романтику у їхніх стосунках та як реагує на прихильниць чоловіка

Радник Офісу президента Олексій Арестович щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Анастасією.

Кохана політика розповіла, що від початку війни їхні стосунки стали ще міцнішими. Попри всі складнощі та переживання, парочка знаходить час для романтики. Так, подружжя полюбляє разом пообідати у гарному місці. Як зізналась Анастасія, романтика у їхній сім'ї присутня у всьому.

"У нашому особистому житті мають значення певні ритуали. Попри війну, ми намагаємося знайти час одне для одного. Ми можемо зустрітися в гарному місці та разом пообідати. Романтика присутня у всьому — від обіймів до щирих розмов", - розповіла кохана Арестовича в інтерв'ю elle.ua.

Олексій Арестович з дружиною / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

До речі, у сім'ї політика є певні сімейні традиції. Анастасія розповіла про одну з них. Закохані люблять разом переглядати серіал "Друзі".

"Ми часто переглядаємо серіал "Друзі". Ця традиція тягнеться ще з початку наших стосунків. Такий собі острівець стабільності. Уже, мабуть, разів сто ми передивилися всі серії, але кожного разу вмикаємо знову із задоволенням", - зізналась Анастасія.

Загалом, дружина політика прокоментувала і його популярність серед жінок. Анастасія зізналась, що її чоловік був відомий ще тоді, як вони познайомилися. А те, що його полюбляють жінки, Настю лише тішить.

Олексій Арестович з дружиною та донькою / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Популярність чоловіка органічно вбудована в наше повсякденне життя ще від нашого знайомства. Я абсолютно свідомо приймала рішення зв’язати життя саме з такою людиною, тож процес адаптації вже давно минув. А те, що до нього прикута велика увага жіночої та, як на мене, не менша чоловічої аудиторії, мене тішить. Чим більше людей почуватимуть себе впевнено та будуть інформовані, тим краще", - поділилася Анастасія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Дженніфер Лопес нарешті вирішила розповісти шанувальникам про своє друге весілля з актором Беном Аффлеком, яке відбулося у серпні, та показала фото з церемонії.

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