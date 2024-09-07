Дружина Бабкіна показала фото їхньої 14-річної доньки й який сюрприз вони зробили для неї

Донечка зірок святкує день народження.
У родині музиканта Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани свято.
Сьогодні, 7 вересня, їхня донька Веселина святкує 14-річчя. З нагоди дня народження дівчини зіркові батьки присвятили їй допис в Instagram. На спільному фото Сергій з дружиною обіймають підрослу доньку в саду. І також батьки адресували іменинниці теплі вітання й побажали бути найщасливішою.
"З днем народження, наша красуне! Хай твої зелені очі завжди сяють від щастя! Любимо безмежно!", - ніжно привітало подружжя.
Також Сніжана пригадала, коли Веселина була ще зовсім маленькою і поділилася архівними кадрами.
До слова, Бабкіни також показали святковий сюрприз для донечки. Так, з самого ранку подружжя підготували для 14-річної Веселини букет квітів і здивували її на порозі будинку. Дівчина була неймовірно щасливою й поринула в обійми тата.
У коментарях прихильники музиканта також долучилися до вітань:
- Наші вітання Веселині! Хай завжди щастить
- Яка ви чудова сім'я. Щирі вітання! Щасливої долі і мирного неба
- Вітаю вашу красуню і вас! Хай життя буде сповнене того, що бажає душа
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також вітала своїх доньок-близнючок з важливим святом і пригадувала, якими вони були в дитинстві.
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