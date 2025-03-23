Дружина Бабкіна показала їхнього підрослого 17-річного сина та як всією родиною вони час проводять

Дружина українського співака Сергія Бабкіна поділилася родинним контентом.

Блогерка Сніжана Бабкіна вперше за тривалий час показала їхнього 17-річного сина Артура. За словами обраниці музиканта, хлопець побачився з родиною після тривалої розлуки. Разом вони зробили фото у ліфті. Вочевидь, вони з ним проживають у різних містах чи країнах за кордоном через навчання Артура у виші.

Родина Сергія Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Тож возз'єднавшись родина музиканта влаштували собі прогулянку. Блогерка показала не лише сина, але й також 14-річну доньку Веселину. Крім того, до сімейства Бабкіних долучилася сестра Сніжани, яка дуже схожа на неї.

Діти Сергія Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Діти Сергія Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Дружина Сергія Бабкіна з сестрою / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Тож Бабкіни у повному складі родини насолоджуються часом одне з одним, а зіркова мама тішить рідних смачними стравами. Водночас дещо раніше Сергій показував і ще одного наймолодшого сина Єлисея. Зірковий батько поділився кадром, як 5-річний хлопчик їсть сніданок.

Син Сергія Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару показала рідкісне фото свого 31-річного онука. Ба більше, вона публічно звернулася до нього з особливими вітаннями.

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