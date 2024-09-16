Дружина Бабкіна шокувала, як окупанти вщент знищили квартиру їхнього кума у Харкові

На щастя, родина чоловіка залишилася живою.
Дружина українського співака Сергія Бабкіна, акторка Сніжана розповіла про горе в родині знайомого.
Зокрема, обраниця артиста відреагувала на допис на Facebook-сторінці Олега Звягінцева, який виявився її кумом. Так, чоловік висвітлив черговий злочин росіян і повідомив, що через обстріл Харкова 15 вересня ФАБами його квартира була повністю знищена. На щастя, його родини у момент влучання ворожого снаряду не було всередині. Тож, усі вони вони вціліли.
"Вчорашній (15 вересня - прим. ред.) ФАБ по Харкову потрапив просто до нашої квартири на 10 поверсі. Квартира зруйнована вибухом та подальшою пожежею. На щастя, в квартирі в цей момент не було нікого і моя сім'я не постраждала. Багато хто, побачивши фото в Інтернеті, написав мені, дуже дякую за ваші слова підтримки! Ми, чесно кажучи, шоковані і в розпачі, повне спустошення всередині та ще до кінця не усвідомили. Попереду, напевно, тривалий процес відновлення, якщо там взагалі можливе відновлення. Наразі ДСНС не пускають вище 6 поверху, оскільки є загроза обвалення плит та розбирають завали (сказали, що одинадцятий поверх обрушився на наш десятий)", - шокував Олег.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна зробила репост публікації Олега й зізналася, що вже допомогла куму фінансово.
"Друзі, це мій кум. Я хрещена мати їх синочка Максика. Вчора снаряд влучив у їхню квартиру і знищив все! Неймовірна сімʼя, мої рідні люди потребують нашої допомоги! Мій сьогоднішній донат саме їм!", - поділилася Сніжана Бабкіна.
Нагадаємо, нещодавно акторка серіалу "Учениця Мольфара" Олена Михайличенко також розповіла про втрату оселі її бабусі на окупованій Херсонщині.
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